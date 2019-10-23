2019-10-23T14:39:42+03:00
Происшествия

В Тюмени пьяный рецидивист побил свою возлюбленную

По факту умышленного причинения легкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
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Тюменец побил сожительницу, изрядно выпив. Фото - pixabay.com.Тюменец побил сожительницу, изрядно выпив. Фото - pixabay.com.
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В Тюмени мужчина набросился с кулаками на свою возлюбленную. Алкогольная вечеринка может закончиться для местного жителя тюрьмой.

– После звонка испуганной потерпевшей на место преступления в незамедлительном порядке выехал участковый уполномоченный полиции. Выяснилось, что во время распития алкогольных напитков произошел конфликт между сожителями. Мужчина высказал претензии и несколько раз ударил женщину по лицу, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве добавили, что стражи правопорядка задержали ранее судимого 36-летнего жителя города Тюмени. В отношении него возбуждено уголовное дело, рецидивисту грозит лишение свободы на срок до двух лет.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что молодой тюменец побил любимую в доме на улице Полевой. Девушка имела неосторожность выставить его вещи за порог.

ИСТОЧНИК KP.RU

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