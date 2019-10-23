2019-10-23T13:45:52+03:00
Происшествия

Прокуратура добилась реального уголовного срока для тюменца, сбившего пешехода

Водитель проехал на красный свет
Вадим Бегун
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Тюменец сядет в тюрьму за езду на красный свет с последствиями для человека. Фото - pixabay.com.Тюменец сядет в тюрьму за езду на красный свет с последствиями для человека. Фото - pixabay.com.
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Тюменская прокуратура добилась реального заключения для 42-летнего тюменца, который сбил на пешехода, двигаясь на авто на красный свет. Накануне, 22 октября, судебная коллегия изменила приговор Ленинского районного суда, который назначил нарушителю условное наказание.

– 9 и 25 июля, а также 14 августа прошлого года мужчина управлял машиной в состоянии опьянения. 17 августа он вновь нетрезвый сел за руль своего «Форд Фокус» и на красный сигнал светофора выехал на пешеходный переход у дома №188 по улице Широтной, где сбил человека. Потерпевший получил закрытый перелом правого бедра, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В ведомстве добавили, что 5 сентября этого года Ленинский районный суд Тюмени назначил подсудимому 2 года лишения свободы условно, однако прокуратура города не согласилась с таким решением, ведь в результате пьяной езды серьезно пострадал человек, и внесла апелляционное представление.

Судебная коллегия по уголовным делам Тюменского областного суда изменила приговор районного суда и назначила осужденному 2 года лишения свободы. Кроме того, нарушитель лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 3 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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