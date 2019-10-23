На конкурс «Лидеры России» зарегистрировалось более 2,3 тысяч жителей Тюменской области

СЕГОДНЯ 12:09 2019-10-23T12:09:37+03:00

В этом году добавились три новые номинации

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Более 2,3 тысяч управленцев из Тюменской области зарегистрировались на Всероссийский конкурс «Лидеры России». Об этом на встрече с участниками нового сезона проекта и участниками прошлых лет сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор. По словам главы региона, этот конкурс – эффективный социальный лифт для инициативных молодых управленцев для всей страны.

- Многие использовали этот конкурсный марафон для своего профессионального и личностного роста. Все компании, которые думают о своем развитии, и регионы России так или иначе конкурируют за талантливых управленцев, проводят свои конкурсы. Следят за тем, как идет проект «Лидеры России», - отметил Александр Моор.

В 2019-2020 годах конкурс расширился. К традиционному управленческому конкурсу добавились три новых номинации: «Финансы и технология», «Наука» и «Здравоохранение». Как подчеркнул глава региона, конкурс даёт возможность участникам поработать над своим личностным и профессиональным ростом, поработать над интересными социально-значимыми проектами и пообщаться с российскими лидерами, наставниками проекта.

В числе победителей конкурса прошлых лет есть и тюменцы. Например, в первом сезоне победил Максим Скворцов, который позже возглавил Тюменскую агропромышленную лизинговую компанию. Во втором сезоне победил тюменец Пётр Вагин, который в этом году занял пост заместителя министра внутренних дел, начальника полиции Северной Осетии.

Как ранее писала «Комсомольская правда – Тюмень», заявочная кампания III сезона всероссийского конкурса «Лидеры России» продлится до 27 октября 2019 включительно.

ИСТОЧНИК KP.RU