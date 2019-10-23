2019-10-23T10:12:37+03:00
Происшествия

В Тобольске свои же сотрудники обворовали нефтехимический комбинат

По факту групповой кражи возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
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Тоболяки ограбили собственное предприятие.Тоболяки ограбили собственное предприятие.Фото: Ольга Крыльцова
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В тобольскую полицию обратился представитель нефтехимического комбината, который сообщил, что с территории предприятия неизвестные похитили четыре пластиковых емкости, а также три металлические и три пластиковые бочки на сумму более 10 тысяч рублей. Позже выяснилось, что ограбили предприятие собственные работники.

– Емкости вывозили прямо на служебном автомобиле. 23-летний и 40-летний мужчины задержаны и доставлены в отдел полиции. В ходе дальнейшего разбирательства выяснилось, что похищенное имущество тоболяки хранили на территории частного дома своего знакомого. Задержанные свою вину признали и пояснили, что похищали емкости для личного пользования, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В настоящее время имущество изъято сотрудниками полиции и возвращено законному владельцу. По данному факту следователем возбуждено уголовное дело, тоболяки могут сесть в тюрьму на пять лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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