Почти полгода проведет в тюрьме тюменец, предложивший гаишнику взятку

СЕГОДНЯ 09:48 2019-10-23T09:48:01+03:00

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В Юргинском районе местный житель предложил взятку автоинспектору, который поймал его пьяным за рулем. Тот не только не согласился, но и доложил об этом руководству.

– Будучи сам в состоянии алкогольного опьянения, 33-летний мужчина передал управление своим «ВАЗ 2101» товарищу, который также был нетрезв. Не успели они отъехать от пункта А, как их остановил инспектор ГИБДД и составил административный штраф. Владелец отечественной машины, не желая привлечения товарища по статье, предложил инспектору взятку 30 тысяч рублей за уничтожение всех материалов, – рассказали в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.

Однако, по информации ведомства, гаишник доложил о неправомерном деянии и довел дело до суда, где нарушителю был назначен административный коррупционный штраф в размере 900 тысяч рублей. Должник его не оплатил, тогда, благодаря ходатайству пристава, ему заменили штраф на лишение свободы сроком пять месяцев в колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU