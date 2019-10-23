Райффайзенбанк объявил о запуске личного кабинета для ипотечных заемщиков

СЕГОДНЯ 09:21 2019-10-23T09:21:08+03:00

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Райффайзенбанк запускает личный кабинет для ипотечных заемщиков. Теперь им доступно полностью удаленное оформление заявки на ипотеку: в личном кабинете можно не только получить предварительное одобрение, но и финальное предложение по кредиту. Пилотный проект по запуску личного кабинета был успешно протестирован в 2018 году, и на данный момент большая часть всех онлайн-ипотечных заявок оформляются через личный кабинет.

Предварительное одобрение за 2 минуты

Регистрация в личном кабинете доступна пользователям на сайте банка и в приложении, также возможно получение ссылки от менеджера или партнера банка. Для регистрации достаточно указать email и код, пришедший по смс. Для оформления заявки на ипотеку клиент заполняет анкету и загружает документы, необходимые для принятия решения о выдаче кредита. Благодаря автоматизации проверки данных предварительное решение принимается за 2 минуты. После подачи заявки клиент может отслеживать получение решения онлайн. Срок выхода на сделку с момента подачи полного пакета документов составит не более 2 дней.

Личный кабинет ипотечного заемщика соответствует всем требованиям российского законодательства по защите персональных данных.

«Райффайзенбанк продолжает реализовывать стратегию по предоставлению клиентам удобных сервисов в цифровых каналах. Сегодня большая часть заявок на ипотечные кредиты в цифровом канале приходят через личный кабинет. Мы уверены, что клиенты будут пользоваться этим сервисом все активнее, ведь он дает возможность существенно сократить время заемщика на оформление ипотечного кредита, – отметила Оксана Матюшенко, руководитель отдела сопровождения и развития обеспеченных кредитных продуктов Райффайзенбанка. – Будущее ипотечного обслуживания, к которому мы стремимся – удобный и безопасный онлайн-сервис, который позволит клиентам самостоятельно проводить сделку, не выходя из дома или офиса партнера».

Перспективы сервиса: ипотека через приложение

До конца года Райффайзенбанк планирует завершить интеграцию личного кабинета с сайтом Госуслуг, что позволит упростить процесс получения доступа в личный кабинет. В течение следующего года банк также планирует интегрировать личный кабинет ипотечного заемщика с Райффайзен-Онлайн.