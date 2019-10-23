«Камень пролетел над головой»: в Тюмени неизвестные закидали булыжниками автобус

СЕГОДНЯ 08:32 2019-10-23T08:32:24+03:00

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В Тюмени накануне, 22 октября, молодые люди закидали камнями автобус, который следовал маршрутом №2, разбив при этом окно. В этот момент в общественном транспорте находились пассажиры, и только чудом никто не пострадал.

– Камень пролетел практически над головой. Вызвали полицию. После остановки один из пассажиров их догнал, а когда завели их в автобус, по ним видно было, что они явно не трезвы (по глазам видно наркотическое что-то). Они оправдывались и всячески извивались, а затем они нажали кнопку экстренного открывания дверей и сбежали, – рассказала очевидица злодеяния.

В пресс-службе управления МВД по городу Тюмени сообщили, что в настоящее время по данному факту проводится проверка. Там подтвердили, что неизвестные, находясь на улице Луначарского, повредили стекло общественного транспорта, бросив в него булыжник. Никто из пассажиров не пострадал, передает «МегаТюмень».

Это не первый подобный случай, произошедший в областном центре. Буквально девять дней назад неизвестные также разбили стекло в одном из автобусов. Пассажиры, находящиеся в это время в салоне, решили, что в них стреляют и вызвали полицейских.

ИСТОЧНИК KP.RU