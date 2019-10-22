2019-10-22T22:26:18+03:00
Общество

В Тюменской области обновили технику и оборудование по региональному проекту «Сохранение лесов»

Он реализуется в рамках национального проекта «Экология»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Тюменской области обновили технику и оборудование по региональному проекту «Сохранение лесов»В Тюменской области обновили технику и оборудование по региональному проекту «Сохранение лесов»
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Плановое обновление техники и оборудования по региональному проекту «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» выполнено на 100%. Об этом сообщили в департаменте лесного комплекса Тюменской области.

На обновление автопарка лесопожарной техники и оснащение выделено 176,9 млн рублей, из которых 71 млн рублей – средства федерального бюджета. 31,3 млн рублей выделено на дополнительно на покупку 22 грузопассажирских автомобилей. А ещё на средства федерального бюджета закупили новую лесохозяйственную технику и оборудование на сумму 24 млн рублей. Весь объём плановых закупок выполнен.

В 22 территориальных отделения наземной охраны лесов «Тюменской базы авиационной и наземной охраны лесов», которые находятся в каждом лесничестве региона, поступили 247 единиц лесопожарной техники и оборудования, а также 204 единицы лесохозяйственной техники и оборудования. Закуплены зажигательные аппараты, бензомоторные пилы, резервуары для воды объёмом 300 и 1000 литров, снегоболотоходы, надувные лодки, гусеничные и колёсные тракторы, автобус, автоцистерну и многое другое.

Стоит отметить, благодаря проекту «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология» специалисты в 2019 году добрались к месту тушения и оперативно ликвидировать природный пожар. Ранее в эти места приходилось перебрасывать технику из других районов.

Первые поставки начались в апреле 2019 года. В пожароопасный период специалисты использовали на тушении новую технику и оборудование. То есть почти каждое направление работы по охране тюменских лесов от пожаров своевременно обеспечено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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