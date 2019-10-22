У предприятий Тюменской области узнают о потребностях в профессиональных ИТ-кадрах

СЕГОДНЯ 22:01 2019-10-22T22:01:35+03:00

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Департамент информатизации Тюменской области проводит опрос ключевых предприятий региона, заинтересованных в подготовке кадров в области информационных технологий, чтобы сформировать потребность в профессиональных ИТ-кадрах. Как сообщили в Региональном информационно-образовательном центре, результаты используют для совершенствования подходов по развитию кадрового потенциала ИТ-отрасли в Тюменской области. Эти задачи лежат в проекте «Кадры для цифровой экономики» национального проекта «Цифровая экономика».

Организация предстоит принять участие в опросе, заполнив анкету в электронном виде. Вопросы касаются текущего состояния ИТ-кадров в компаниях, а также перспектив на будущее. В их числе: потребность в повышении цифровых компетенций у сотрудников, необходимость в искусственном интеллекте и машинном обучении, дополненной и виртуальной реальности, робототехнике и блокчейне.

Анкета, которую можно заполнить по ссылке, будет доступна до 30 октября 2019 года включительно.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что ХII Тюменский цифровой форум и выставка информационных технологий «ИНФОТЕХ-2019» пройдёт в Тюмени с 13 по 14 ноября в Тюменском технопарке (ул. Республики, 142). Как сообщили в департаменте информатизации Тюменской области, участники обсудят вопросы создания условий для эффективного оказания гражданам услуг в электронном виде.

ИСТОЧНИК KP.RU