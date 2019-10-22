Расходы на развитие жилищного строительства в Тюменской области увеличены на 2 млрд рублей

СЕГОДНЯ 21:26 2019-10-22T21:27:17+03:00

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Расходы на развитие жилищного строительства, в т.ч. на переселение людей из аварийного жилья и на инженерную подготовку земельных участков, предоставляемых многодетным семьям для возведения индивидуальных жилых домов, увеличены на 2 миллиардов рублей в рамках национального проекта «Жильё и городская среда».

Как сообщили в Главном управлении строительства Тюменской области, об этом заявил губернатор Александр Моор на заседании областной думы. Внесённые в областной бюджет поправки направлены на успешную реализацию в регионе национальных проектов и достижение показателей, установленных майским указом президента России.

На переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в т.ч. на реализацию федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда» будут дополнительно направлены 1,4 млрд рублей. Тюменская область уже выполнила целевой показатель по расселённой площади, установленный на 2019 год. По состоянию на 1 октября 2019 расселено 13,1 тыс. кв. м аварийного фонда (284 жилых помещения, 766 человек) - это в 4 раза более установленного проектом показателя на 2019 год (2,79 тыс. кв. м).

Дополнительно профинансируют инженерную подготовку земельных участков, которая предоставляется многодетным семьям для возведения индивидуальных жилых домов.

Отметим, что в 2019 году за счёт средств областного бюджета завершены работы по инженерной подготовке площадок для индивидуального жилищного строительства в части строительства дорог с щебеночным покрытием в микрорайонах Молодежный в посёлке Винзили и в западной части мкр. Южный Заводоуковского городского округа.

ИСТОЧНИК KP.RU