2019-10-23T07:01:02+03:00
Происшествия

Пенсионерка из Тобольска потеряла свои сбережения, доверившись мошеннику

Возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
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Тоболячка поверила мошеннику и потеряла свои деньги.Тоболячка поверила мошеннику и потеряла свои деньги.Фото: Ольга Крыльцова
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В дежурную часть тобольской полиции с заявлением о хищении денежных средств с банковской карты обратилась 57-летняя женщина. Сейчас стражи порядка ищут мошенника.

– Из разговора с заявительницей следовать установила, что потерпевшей позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Мужчина заверил тоболячку, что с ее банковской карты кто-то пытается снять денежные средства. Испугавшись за свои сбережения, пенсионерка сообщила лжесотруднику данные карты, а также коды, пришедшие в смс-сообщениях, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве отметили, что позже женщина обнаружила пропажу 25 тысяч рублей. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная с банковского счета». Полицейские занимаются поиском фигуранта и рекомендуют гражданам быть внимательными и предусмотрительными.

ИСТОЧНИК KP.RU

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