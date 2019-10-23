Пенсионерка из Тобольска потеряла свои сбережения, доверившись мошеннику

СЕГОДНЯ 07:01 2019-10-23T07:01:02+03:00

Изменить размер текста: A A

В дежурную часть тобольской полиции с заявлением о хищении денежных средств с банковской карты обратилась 57-летняя женщина. Сейчас стражи порядка ищут мошенника.

– Из разговора с заявительницей следовать установила, что потерпевшей позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Мужчина заверил тоболячку, что с ее банковской карты кто-то пытается снять денежные средства. Испугавшись за свои сбережения, пенсионерка сообщила лжесотруднику данные карты, а также коды, пришедшие в смс-сообщениях, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве отметили, что позже женщина обнаружила пропажу 25 тысяч рублей. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная с банковского счета». Полицейские занимаются поиском фигуранта и рекомендуют гражданам быть внимательными и предусмотрительными.

ИСТОЧНИК KP.RU