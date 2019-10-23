2019-10-23T05:01:14+03:00
Общество

Погода на 23 октября в Тюмени: дождя не будет

В этот день зонт не пригодится
Вадим Бегун
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В Тюмени сегодня без дождя.В Тюмени сегодня без дождя.Фото: Вадим Бегун
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Сегодня, 23 октября, в Тюмени облачная погода продержится весь день. Осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью будет 0, -1. Днем потеплеет до 1 градуса тепла. Максимальная температура в этот день – плюс 2 градуса. Вечером столбик термометра снова опустится до нуля. В этот день ожидается западный ветер, переходящий в юго-западный, 2-4 метра в секунду.

23 октября отмечается день памяти преподобного Амвросия Оптинского. В этот день наши предки наблюдали за месяцем – его рога погоду предсказывали: «рога месяца кажут в ту сторону, откуда быть ветрам». Если рога на север – быть скорой зиме и снег ляжет посуху; на юг – скорой зимы не жди, будет слякоть до Казанской (4 ноября).

ИСТОЧНИК KP.RU

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