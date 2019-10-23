2019-10-23T07:44:49+03:00
Звезды

В Тюмени пройдет выставка художника и педагога Натальи Григорьевой

Женщина неоднократно становилась победителем городских конкурсов
Вадим Бегун
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Тюменцы увидят картины педагога Натальи Григорьевой. Фото - организаторы выставки.Тюменцы увидят картины педагога Натальи Григорьевой. Фото - организаторы выставки.
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В Тюмени 2 ноября состоится открытие персональной выставки художницы Натальи Григорьевой. На ней будет представлено порядка пятидесяти работ педагога детской школы искусств «Гармония».

По информации Центральной городской библиотечной системы, на выставке, которая пройдет Информационно-библиотечном центре для молодежи, посетители увидят работы Григорьевой, выполненные в различных техниках: графитный карандаш, акварель, гуашь, масло.

– В название выставки «В рамках и вне рамок» художник-педагог вложила двойное толкование. Первое – буквальное: картины представлены в рамах и без таковых. И второе – по содержанию работ: среди них есть те, которые выполнены с детьми в рамках урока, и те, что появились в свободное от педагогики время. На второй, самостоятельной, экспозиции «Тюмень – впечатление – линия» представлены пленэрные работы художницы, – сообщают организаторы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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