2019-10-22T21:02:43+03:00
Общество

Областная каникулярная сессия для детей, родителей и педагогов стартует в Тюменской области

Серия мероприятий пройдёт в рамках национального проекта «Образование»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Областная каникулярная сессия для детей, родителей и педагогов стартует в Тюменской областиОбластная каникулярная сессия для детей, родителей и педагогов стартует в Тюменской области
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Областной форум «Подростки, родители, рок-н-ролл» откроет областную каникулярную сессию для детей, родителей и педагогов, которая состоится с 26 октября. Как сообщили в департаменте образования и науки Тюменской области, она состоится в рамках национального проекта «Образование». На площадке ДК «Нефтяник» известные специалисты будут давать индивидуальные консультации, лекции и вести разговоры на самые деликатные темы.

Вместе с форумом будет проходить областной марафон открытых консультаций и занятий для родителей, который продлится с 26 октября по 2 ноября на более чем 10 площадках. Например, на площадке «Здоровье» пройдёт встреча с иммунологом, офтальмологом и остеопатом, где родители узнают, как уберечь ребёнка от инфекций и сохранить зрение.

В локации «Воспитание» узкие специалисты и педагоги расскажут, как помочь малышам восстановить силы, справляться с переживаниями и сохранять спокойствие. На площадке «Информационная безопасность» пройдёт занятие-практикум с использованием гаджетов. В локации «Гармония в семье» специалисты подскажут мамам и папам, как говорить с ребёнком на одном языке, а на площадках «Цифра в школе» презентуют веб-платформы и образовательные интернет-ресурсы, которые применяются в школах.

Каникулярную смену продолжит фестиваль профессий «Билет в будущее», который пройдёт с 28 по 31 октября. А ещё родители учеников, которые участвуют в экспериментальных «вынесенных уроках», посетят тюменский «Кванториум».

Завершится каникулярная смена едиными методическими днями с 28 октября по 1 ноября для педагогов, директоров и завучей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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