На тюменском предприятии нашли многомиллионные долги перед работниками

СЕГОДНЯ 06:21 2019-10-23T06:21:01+03:00

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ООО «Нефтепроммаш» задолжало своим работникам более семи миллионов рублей. Прокурор Ленинского округа Тюмени потребовал у главы предприятия ликвидировать долги.

Информация о задержках с оплатой труда на «Нефтепроммаше» поступила в прокуратуру, и тогда Алексей Андриянов, прокурор Ленинского округа областного центра, решил самостоятельно навестить предприятие. В ходе встречи информация подтвердилась.

– Установлено, что в организации образовалась задолженность по заработной плате перед 187 работниками за август и сентябрь этого года в общей сумме более 7,6 миллионов рублей. Генеральному директору было внесено представление с требованием ликвидировать долги, также ему объявили предостережение, – рассказали в ведомстве, добавив, что прокурор намерен подать в суд заявления о взыскании задолженности по оплате труда.

ИСТОЧНИК KP.RU