СЕГОДНЯ 05:41 2019-10-23T05:41:04+03:00

На улице Харьковской в Тюмени обесточат светофоры. Фото - pixabay.com.

Автомобилистам нужно следить за знаками на дороге

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В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения сегодня, 23 октября, в Тюмени погаснут некоторые светофоры.

Так, с 9.00 до 13.00 отключение светофорных объектов произойдет на пересечении улиц Пархоменко и Калинина, с 13.00 до 17.00 – на пересечении улиц Максима Горького и Харьковской, а также в районе дома № 31 по Харьковской.

– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.

ИСТОЧНИК KP.RU