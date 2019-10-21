Начинающих тюменских предпринимателей ждёт «Бизнес старт»

21 Окт. 23:08 2019-10-21T23:08:55+03:00

Тренинги проводятся в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»

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В Тюменском технопарке 29 октября стартует проект «Бизнес старт» для людей, которые хотят открыть свой бизнес, и самозанятых. Тренинги проводится в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

В течение четырёх недель участники программы примут участие в четырёх тренингах и четырёх вебинарах, которые проведут ведущие эксперты, бизнес-тренеры и действующие российские предприниматели. Предприниматели узнают, в чём заключается формула бизнеса, как создать продающий сайт, как использовать ключевые инструменты маркетинга, как правильно упаковать первый бизнес, как самостоятельно настроить рекламу в интернете, как научиться вести эффективные переговоры в продажах, как избежать ошибок в налогах и бухгалтерии, а также как стать экспертом в публичных выступлениях.

В числе спикеров: сооснователь сети чайных «Пуэр Бар» и «Чайнабар», управляющий партнер «КАЗ Групп» Алексей Четвергоф, действующий предприниматель, основатель и владелец агентсва «Zubarev Event» Константин Зубарев, совладелец компаний «Байкал-Клининг» Саян Галсандоржиев, Владелец компаний SHEER и «Лаборатория Клиентов» Антон Костриченко, генеральный и коммерческий директор рекламного агентства NÉRPA agency (ООО «ЯБренд») Ренат Янбеков и многие другие.

Участие в «Бизнес старте» бесплатное, по окончании обучения выдаётся сертификат о прохождении программы. Проект реализуется «Инвестиционным агентством Тюменской области», проектом «Мой бизнес», «Деловой Россией» по заказу Правительства Тюменской области. Количество мест ограничено.

ИСТОЧНИК KP.RU