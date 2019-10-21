Делегация Тюменской области отправится на Международную промышленную выставку

21 Окт. 22:58 2019-10-21T22:58:04+03:00

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Делегация Тюменской области примет участие в Международной промышленной выставке «Металл-Экспо’2019», которая состоится с 12 по 15 ноября в Москве. Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, сейчас идёт приём заявок от компаний-производителей региона для участия в выставке в составе делегации. Компаниям, которые заинтересованы в участии в выставке, нужно до 25 октября 2019 направить заявку в Центр поддержки экспорта Тюменской области.

«Металл-Экспо» (Metal-Expo) – это международная выставка производителей, поставщиков металлов и металлообрабатывающего оборудования, которая проводится с 1995 года в Москве. Каждый год в ней участвуют более 30 тысяч представителей сталелитейной отрасли, машиностроения, транспорта, логистики, металлообработки и т.д. В среднем это около 700 экспонентов из России, СНГ, Азии и Европы. В рамках выставки проводятся около 60 конференций, презентаций, круглых столов и семинаров, которые касаются всех аспектов металлургического бизнеса.

Тематика выставки: чёрная и цветная металлургия, продукция высоких переделов, сбор и переработка лома металлов, транспорт и логистика, сварочные материалы, оборудование, технологии, листо- и сортообработка, продукция высоких переделов, огнеупоры, фундаментальные и прикладные научные разработки, финансы, инвестиции, страхование и лизинг, экология в металлургии и многое другое.

Подробную информацию об условиях участия в выставке и процессе оформления заявки можно получить в Центре поддержки экспорта Тюменской области, обратившись к его руководителю, Сергею Викторовичу Полухину (PoluhinSV@72to.ru, тел. +7(3452) 534-000, доб. 1008). Также можно узнать подробности у компании, которая организует участие в выставке («Центр международных связей» (контактное лицо – Тамара Константинова, электронная почта tamara.k@oilgasforum.ru, телефон +7(3452)393-323 (доб.104).

ИСТОЧНИК KP.RU