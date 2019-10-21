2019-10-21T22:58:04+03:00
Экономика

Делегация Тюменской области отправится на Международную промышленную выставку

«Металл-Экспо’2019» состоится с 12 по 15 ноября в Москве
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
Делегация Тюменской области отправится на Международную промышленную выставкуДелегация Тюменской области отправится на Международную промышленную выставкуФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Делегация Тюменской области примет участие в Международной промышленной выставке «Металл-Экспо’2019», которая состоится с 12 по 15 ноября в Москве. Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, сейчас идёт приём заявок от компаний-производителей региона для участия в выставке в составе делегации. Компаниям, которые заинтересованы в участии в выставке, нужно до 25 октября 2019 направить заявку в Центр поддержки экспорта Тюменской области.

«Металл-Экспо» (Metal-Expo) – это международная выставка производителей, поставщиков металлов и металлообрабатывающего оборудования, которая проводится с 1995 года в Москве. Каждый год в ней участвуют более 30 тысяч представителей сталелитейной отрасли, машиностроения, транспорта, логистики, металлообработки и т.д. В среднем это около 700 экспонентов из России, СНГ, Азии и Европы. В рамках выставки проводятся около 60 конференций, презентаций, круглых столов и семинаров, которые касаются всех аспектов металлургического бизнеса.

Тематика выставки: чёрная и цветная металлургия, продукция высоких переделов, сбор и переработка лома металлов, транспорт и логистика, сварочные материалы, оборудование, технологии, листо- и сортообработка, продукция высоких переделов, огнеупоры, фундаментальные и прикладные научные разработки, финансы, инвестиции, страхование и лизинг, экология в металлургии и многое другое.

Подробную информацию об условиях участия в выставке и процессе оформления заявки можно получить в Центре поддержки экспорта Тюменской области, обратившись к его руководителю, Сергею Викторовичу Полухину (PoluhinSV@72to.ru, тел. +7(3452) 534-000, доб. 1008). Также можно узнать подробности у компании, которая организует участие в выставке («Центр международных связей» (контактное лицо – Тамара Константинова, электронная почта tamara.k@oilgasforum.ru, телефон +7(3452)393-323 (доб.104).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Начинающих тюменских предпринимателей ждёт «Бизнес старт»
Тюменская разработка поможет оценить риски сердечно-сосудистых осложнений
Тюменские волонтёры осуществили заветные мечты пенсионеров
Каждое мнение тюменцев учитывается в работе нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
Медучреждения Тюменской области обеспечивают квалифицированными кадрами
Жители Тюменской области отправятся в «Дальнюю Государеву вотчину»
В тобольской областной больнице №3 проводятся скрининги по выявлению заболеваний ЖКТ
В рамках нацпроекта «Культура» в Богандинском открылся культурно-досуговый центр
«Точка кипения – Тюмень» одержала победу в престижном конкурсе
В лесах Тюменской области отменён пожароопасный сезон
В Тюменской области впервые состоялся литературно-просветительский проект «Большая книга – встречи в провинции»
В Тюмени состоится региональный финал соревнований по экстремальной робототехнике
На форуме «Новые старшие» тюменцам показали портрет современного пенсионера
На форуме «Новые старшие» обсудили, насколько активно сегодня старшее поколение
АСИ ищет тюменцев, готовых предлагать инициативы в области образования, цифровой экономики и IT-технологий
Тюменские предприниматели могут пожаловаться о давлении на бизнес следователям
В Ишиме нелегалы воровали машины и продавали скупщикам
Почти 150 тысяч рублей потерял тюменец, сообщив все реквизиты карты мошеннику
Банк УРАЛСИБ предлагает кредитный продукт «Бизнес-Блиц»