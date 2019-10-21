2019-10-21T22:32:05+03:00
Здоровье

Тюменская разработка поможет оценить риски сердечно-сосудистых осложнений

Она уже получила отклик среди медицинского сообщества
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Тюменская разработка поможет оценить риски сердечно-сосудистых осложненийТюменская разработка поможет оценить риски сердечно-сосудистых осложнений
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Специалисты ресурсного центра «1С-Медицина-Регион» при методической поддержке экспертов-кардиологов Областной клинической больницы №1 разработали модель машинного обучения, которая осуществляет оценку рисков сердечно-сосудистых осложнений.

Как сообщили в Региональном информационно-образовательном центре, разработка тюменских программистов уже получила отклик среди медицинского сообщества. Предполагается, что система позволит организовать мониторинг рисков сердечно-сосудистых осложнений всего населения Тюменской области и будет осуществляться непрерывно. В настоящее время специалисты внедряют модуль поддержки принятия врачебных решений в региональную медицинскую информационную систему на платформе «1С». Новая «точка роста» для системы здравоохранения будет способствовать повышению качества медицинской помощи и сделает её более доступной и безопасной.

В течение четырёх лет специалисты ресурсного центра «1С-Медицина-Регион» работают над созданием и внедрением медицинской информационной системы (МИС) в учреждениях здравоохранения Тюменской области. Сегодня в системе работают 12 тысяч пользователей, к концу 2019 года она охватит около 40 медицинских учреждений.

Отметим, что разработку презентуют на XII Тюменском цифровом форуме и выставке информационных технологий «ИНФОТЕХ 2019». Гости увидят, как происходит обмен данными в системе, какие функции доступны врачу и медсестра, а также другие возможности медицинской информационной системы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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