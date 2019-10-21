Тюменские волонтёры осуществили заветные мечты пенсионеров

21 Окт. 22:20 2019-10-21T22:20:39+03:00

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В Тюменской области завершился традиционный благотворительный марафон «Азбука добра», который реализуется в рамках регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография». Как сообщили в департаменте социального развития Тюменкой области, все желающие смогли осуществить заветные мечты пенсионеров или исполнить их скромные просьбы.

В 2019 году более 700 пенсионеров получили в подарок от неравнодушных граждан и от благотворителей продуктовые наборы, текстиль, крупную и мелкую бытовую технику, полезные бытовые приборы и многое другое. Волонтёры и добровольцы смогли исполнить самые разнообразные просьбы пожилых граждан.

Например, одной из участниц проекта устроили настоящий спа-тур. Благодаря волонтёрам женщина посетила комплексный сеанс расслабляющего массажа и ощутила на себе все преимущества шоколадного обёртывания и кедровой бочки. Женщина отвлеклась от насущных проблем и хлопот, восстановила силы, получила витаминный заряд и снова почувствовала себя привлекательной. По словам координаторов социального марафона, добрый проект реализуется в Тюменской области уже восьмой год. За это время добровольцы исполнили желания почти 4-х тысяч людей старшего поколения.

- Для того, чтобы подарить счастье пожилому человеку, нужно не так уж много. Мы рады, что с каждым годом пополняются ряды желающих исполнить заветные мечты бабушек и дедушек», - отмечают координаторы социального марафона, - отмечают волонтёры.

Напомним, социальный марафон прошёл в Тюмени с 15 сентября по 15 октября 2019 года в рамках акции «Пусть осень жизни будет золотой!», приуроченной к Международному дню пожилых людей. Организаторами марафона выступили областной геронтологический центр и Тюменский региональный благотворительный фонд «Старшее поколение».

ИСТОЧНИК KP.RU