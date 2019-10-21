2019-10-21T21:34:15+03:00
Здоровье

Медучреждения Тюменской области обеспечивают квалифицированными кадрами

Такая задача входит в реализацию национального проекта «Здравоохранение»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Медучреждения Тюменской области обеспечивают квалифицированными кадрамиМедучреждения Тюменской области обеспечивают квалифицированными кадрамиФото: Татьяна Коркина
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Одно из приоритетных направлений работы системы здравоохранения Тюменской области – квалифицированная медицинская помощь и обеспечение доступности медицинской помощи. Эти задачи легли в основу регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Тюменской области квалифицированными кадрами национального проекта «Здравоохранение». Такая работа ведется в постоянном планомерном режиме во всех учреждениях здравоохранения региона.

В сентябре 2019 года, например, в областную ишимскую больницу №4 трудоустроились 11 молодых специалистов – врачей разного профиля. После окончания вуза и пройдя процедуру первичной аккредитации, врачи вернулись на родину и приступили к работе. Большая часть из них трудоустроились в поликлиническую службу, усилив первичное медицинское звено. Штат поликлиники для взрослых пополнился двумя терапевтами и эндокринологами, штат детской поликлиники – двумя педиатрами и детским хирургом. В женскую консультацию устроился работать врач акушер-гинеколог.

Как отметил главный врач областной больницы №4 Вячеслав Афанасьев, не первый год в медицинском учреждении ведётся работа по привлечению молодых специалистов.

- Одним из способов справиться с дефицитом кадров остается целевой набор. Сейчас по договору с больницей в Тюменском медицинском университете обучается 114 человек. 34 поступили в этом году. Будем надеяться, что после окончания вуза они вернутся к нам, - отметил он.

По распоряжению губернатора Александра Моора до конца 2019 года областной больнице дополнительно выделят 37 новых квартир.

ИСТОЧНИК KP.RU

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