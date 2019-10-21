Жители Тюменской области отправятся в «Дальнюю Государеву вотчину»

СЕГОДНЯ 21:21 2019-10-21T21:21:31+03:00

Первый региональный VR-тур состоится в рамках национального проекта «Культура»

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Презентация первого регионального VR-тура «Дальняя Государева вотчина», разработанного в рамках регионального проекта «Цифровая культура» национального проекта «Культура», состоится во время Всероссийской акции «Ночь искусств». Как сообщили в департаменте культуры Тюменской области, с помощью цифровых технологий гости музея совершат виртуальное погружение во времена освоения Сибири, начиная с XVII века и до 1917 года.

В съёмках виртуального тура приняли участие деятели культуры Тюменской области: Евгений Пономарев, Константин Антипин, Сергей Грязнов, Николай Макаренко, Лиана Токарева, Антон Нестеренко, одну из главных ролей исполняет Сергей Скобелев. Подобные VR-туры уже полюбились посетителям во многих музеях мира. Наиболее популярным из российского опыта оказалось виртуальное путешествие в прошлое Эрмитажа компании известного актёра Константина Хабенского

Увлекательное путешествие в формате 3D в историю Сибири можно будет совершить 3 ноября в Тюмени, Тобольске и Ялуторовске. Бесплатные VR-туры пройдут:

- В музейном комплексе им. И.Я. Словцова (Тюмень) с 18.00 до 19.30. Подробности по телефону: 8 (3452) 45-35-90.

- В музее «Дворец Наместника» (Тобольск) с 19.00 до 20.00. Подробности по телефону: 8 (3456) 22-37-13.

- В музее «Торговые ряды» (Ялуторовск) с 18.30 до 19.30. Подробности по телефону: 8 (34535) 2-01-94, 8 (34535) 3-27-50. Количество мест ограничено.

ИСТОЧНИК KP.RU