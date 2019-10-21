«Точка кипения – Тюмень» одержала победу в престижном конкурсе

СЕГОДНЯ 20:31 2019-10-21T20:31:00+03:00

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Команда тюменской «Точки кипения» одержала победу в номинации «Масштаб» за проведение самого масштабного уникального сетевого мероприятия – «ИТ-диктант». Результаты конкурса среди «Точек кипения» по восьми номинациям подвёл спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков в день проведения Осеннего навигатора.

Через сеть «Точек кипения» к участию во всероссийской акции по информационным технологиям «ИТ-диктант» привлечено больше 40 тысяч человек.

- Мы очень ценим, когда Точки делают больше заявленного. Самые круто кипящие получат свои призы – глобусы для захвата мировых рынков уже 7-го ноября на Баркемпе НТИ в Санкт-Петербурге, - отметил Дмитрий Песков.

Как ранее писала «Комсомольская правда – Тюмень», «Точка кипения - Тюмень» открылась по инициативе регионального департамента информатизации Тюменской области в конце марта 2019 года. На базе «Точки кипения – Тюмень» реализуются инициативы по направлениям цифровой экономики: «Цифровые технологии», «Кадры для цифровой экономики», «Информационная безопасность». Чуть больше чем за полгода в пространстве проведено и организовано уже более 250 мероприятий.

Открывая это пространство в марте 2019 года, губернатор Александр Моор отметил, что пространство родилось для того, чтобы здесь рождались идеи, как нашу экономику, предпринимательство, нашу систему его поддержки перевести из текущего состояния в новое, которое будет соответствовать будущему.

ИСТОЧНИК KP.RU