В лесах Тюменской области отменён пожароопасный сезон

СЕГОДНЯ 20:19 2019-10-21T20:19:08+03:00

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Губернатор Тюменской области Александр Моор сегодня, 21 октября, на заседании президиума регионального правительства, подписал постановление об отмене пожароопасного сезона. Как сообщили в пресс-службе главы региона, отмена обусловлена установлением низкой температуры воздуха.

Пожароопасный сезон в Тюменской области был установлен с 18 апреля 2019 года. Чтобы усилить меры пожарной безопасности в период с 26 апреля по 30 августа 2019 года, на территории региона вводился особый противопожарный режим. В этот период гражданам было запрещено посещать леса, разводить костры, сжигать сухую траву и мусор. В течение пожароопасного периода в лесах Тюменской области зафиксировано и потушено 119 лесных пожаров на общей площади почти 2,5 тысячи гектаров. Оперативность ликвидации возгораний в течение первых суток с момента начала тушения составила 87%.

Последний пожар зафиксирован в Вагайском лесничестве 11 октября на площади 0,3 гектара в зоне авиационного обнаружения.

Во время противопожарного режима в лесах проходили дополнительные проверки противопожарных разрывов и минерализованных полос вокруг населенных пунктов, садово-дачных территорий, лагерей, санаториев, баз отдыха и предприятий. Проверяли подъезды пожарной техники к источникам водоснабжения, работали мобильные посты, ограничивающие в лес проезд и проход людей и транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU