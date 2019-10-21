В Тюменской области впервые состоялся литературно-просветительский проект «Большая книга – встречи в провинции»

СЕГОДНЯ 19:48 2019-10-21T19:48:46+03:00

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В Тюменской областной научной библиотеке им. Д.И. Менделеева на прошлой неделе состоялось открытие уникального литературно-просветительского проекта, который помогает писателям познакомиться с читателями, а читателям – открыть лучшие образцы современной российской литературы. Как сообщили в департаменте культуры Тюменской области, с 2008 по 2019 году лауреаты и финалисты премии «Большая книга» посетили более 40 регионов России. В этом году к проекту «Большая книга – встречи в провинции» присоединилась и Тюменская область.

В рамках мероприятия в Тюмень прибыли: председатель экспертного совета Национальной литературной премии, прозаик Михаил Бутов, координатор проекта, поэт Анна Золотарёва, писатель, журналист Анна Матвеева, писатель, литературовед Майя Кучерская. К гостям также присоединился тюменский писатель Виктор Строгальщиков, который вышел в финал премии с романом «Слой».

В рамках проекта открылась книжная выставка «Национальная литературная премия «Большая книга» – лауреаты и финалисты», которая представила издания из фондов Тюменской областной научной библиотеки и подаренные издания. Наградили и победителей конкурса #ЧитаюБольшуюКнигусТОНБ. Первый заместитель директора Департамента культуры Тюменской области Анна Кривоносова отметила высокий уровень всех конкурсных работ. Помимо трех победителей, жюри дополнительно присудило три поощрительных приза.

Программа завершилась творческой встречей. Писатели рассказали о премии, о книгах и о том, каково быть лауреатом премии и как это меняет отношение к творчеству со стороны читателей.

ИСТОЧНИК KP.RU