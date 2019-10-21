2019-10-21T19:30:12+03:00
Общество

В Тюмени состоится региональный финал соревнований по экстремальной робототехнике

«Кубок РТК: Тюмень» пройдёт в рамках национального проекта «Цифровая экономика»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Тюмени состоится региональный финал соревнований по экстремальной робототехникеВ Тюмени состоится региональный финал соревнований по экстремальной робототехнике
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Заявки на участие в III региональном финале соревнований по экстремальной робототехнике «Кубок РТК: Тюмень», который пройдёт в рамках национального проекта «Цифровая экономика», подали 15 команд. Об этом «Комсомольской правде – Тюмень» сообщили в Региональном информационно-образовательном центре.

Для подготовки к финалу в 2019 году провели три отборочных этапа: два в Тюмени и один в Тобольске. На этих этапах участники оттачивали навыки управления и испытывали роботов на различных препятствиях: задымление, подъемы и лестницы, гипнодиск, включение лампочки. В финале робототехникам предстоит посоревноваться в двух номинациях: «Искатель» и «Экстремал». Первые – ребята от 11 до 14 лет, которые управляют роботом, находясь у полигона. Вторые – участники от 14 лет и старше. «Искателям» предстоит управлять роботом при помощи видеозрения робота с использованием специальной аппаратуры. По традиции количество и тип испытаний на полигоне ребята выбирают сами, исходя из возможностей робота.

Победителям и призёрам регионального финала предстоит отправиться в Санкт-Петербург, где традиционно проводится финал соревнований на Кубок РТК. Также они получат дипломы и ценные призы.

Отметим, что «Кубок РТК: Тюмень» – конкурс, который проводится в Тюменской области, чтобы создать условия для развития научно-технического творчества учащихся и профориентации молодежи. Мероприятие направлено на развитие необходимых и актуальных ИТ-навыков у подрастающего поколения и проводятся в рамках регионального проекта «Кадры для цифровой экономики», который является одним из направлений национальной программы «Цифровая экономика РФ». Исполнитель проекта – департамент информатизации Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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