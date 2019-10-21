На форуме «Новые старшие» тюменцам показали портрет современного пенсионера
Презентацию социологического исследования, которое провели среди трёх тысяч пенсионеров, презентовали на минувшей неделе в рамках форума «Новые старшие». Мероприятие прошло в ДК «Нефтяник» в рамках федерального и регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография».
Участникам показали портрет пенсионера и представили мнение о том, каким его видит молодёжь. По результатам исследования, 61% людей продолжают работать после выхода на пенсию из-за денег, остальные 39% - потому что хотят чувствовать себя нужными. Как отметили представители общественных организаций, это не предел. Исследование показало, что вопросы, которые касаются общего уровня жизни и проведения досуга пожилых людей, - не проблема. Большая часть находит себе дело по душе. Также молодёжь видит пенсионеров более активными и позитивными.
Победители Фонда президентских грантов и Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко рассказали об успешных практиках взаимодействия некоммерческих организаций с пенсионерами. Представитель московского портала для старшего поколения «Баба-Деда» Ирина Голицына и руководитель екатеринбургского добровольческого движения «Дорогами добра» Валерий Басаев поделились своим опытом работы в проектной деятельности со старшим поколением. Директор Центра социального творчества и туризма «Искра» Григорий Кудашов провел мастер-класс по игротехнике.
Кроме того, в рамках форума «Новые старшие» прошла дискуссия, на которой все желающие смогли высказать мысли о проблемах, которые их беспокоят.
Отметим, что форум прошёл при поддержке департамента социального развития Тюменской области, Фонда президентских грантов и Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко.
ИСТОЧНИК KP.RU