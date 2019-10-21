2019-10-21T19:14:57+03:00
Общество

На форуме «Новые старшие» тюменцам показали портрет современного пенсионера

Мероприятие прошло в рамках национального проекта «Демография»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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На форуме «Новые старшие» тюменцам показали портрет современного пенсионераНа форуме «Новые старшие» тюменцам показали портрет современного пенсионераФото: pixabay.com
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Презентацию социологического исследования, которое провели среди трёх тысяч пенсионеров, презентовали на минувшей неделе в рамках форума «Новые старшие». Мероприятие прошло в ДК «Нефтяник» в рамках федерального и регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография».

Участникам показали портрет пенсионера и представили мнение о том, каким его видит молодёжь. По результатам исследования, 61% людей продолжают работать после выхода на пенсию из-за денег, остальные 39% - потому что хотят чувствовать себя нужными. Как отметили представители общественных организаций, это не предел. Исследование показало, что вопросы, которые касаются общего уровня жизни и проведения досуга пожилых людей, - не проблема. Большая часть находит себе дело по душе. Также молодёжь видит пенсионеров более активными и позитивными.

Победители Фонда президентских грантов и Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко рассказали об успешных практиках взаимодействия некоммерческих организаций с пенсионерами. Представитель московского портала для старшего поколения «Баба-Деда» Ирина Голицына и руководитель екатеринбургского добровольческого движения «Дорогами добра» Валерий Басаев поделились своим опытом работы в проектной деятельности со старшим поколением. Директор Центра социального творчества и туризма «Искра» Григорий Кудашов провел мастер-класс по игротехнике.

Кроме того, в рамках форума «Новые старшие» прошла дискуссия, на которой все желающие смогли высказать мысли о проблемах, которые их беспокоят.

Отметим, что форум прошёл при поддержке департамента социального развития Тюменской области, Фонда президентских грантов и Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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