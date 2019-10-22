Жительница Тюмени при продаже пылесоса потеряла крупную сумму денег

СЕГОДНЯ 06:21 2019-10-22T06:21:24+03:00

Изменить размер текста: A A

В городскую полицию поступило заявление от местной жительницы. Девушка сообщила, что попалась на уловки телефонного мошенника, просто пытаясь продать пылесос.

– Потерпевшая выставила на продажу пылесос, позже ей позвонил неизвестный. Во время разговора мужчина сообщил, что покупает товар и уже перевел денежные средства на банковский счет. Однако ему необходимо продиктовать код, который пришел по смс-сообщению. Злоумышленник добавил, что нужная сумма появится через несколько минут. Доверчивая гражданка выполнила просьбу звонившего и сообщила цифры, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве сообщили: как только со счета местной жительницы пропали сорок тысяч рублей, она поняла, что разговаривала с мошенником. В настоящее время стражи правопорядка устанавливают личность злоумышленника, которому в случае поимки грозит до шести лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU