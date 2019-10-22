2019-10-22T06:21:24+03:00
Происшествия

Жительница Тюмени при продаже пылесоса потеряла крупную сумму денег

Возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
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Тюменка хотела продать пылесос и попалась мошеннику. Фото - pixabay.com.Тюменка хотела продать пылесос и попалась мошеннику. Фото - pixabay.com.
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В городскую полицию поступило заявление от местной жительницы. Девушка сообщила, что попалась на уловки телефонного мошенника, просто пытаясь продать пылесос.

– Потерпевшая выставила на продажу пылесос, позже ей позвонил неизвестный. Во время разговора мужчина сообщил, что покупает товар и уже перевел денежные средства на банковский счет. Однако ему необходимо продиктовать код, который пришел по смс-сообщению. Злоумышленник добавил, что нужная сумма появится через несколько минут. Доверчивая гражданка выполнила просьбу звонившего и сообщила цифры, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве сообщили: как только со счета местной жительницы пропали сорок тысяч рублей, она поняла, что разговаривала с мошенником. В настоящее время стражи правопорядка устанавливают личность злоумышленника, которому в случае поимки грозит до шести лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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