СЕГОДНЯ 12:47 2019-10-21T12:47:52+03:00

В Тюменской области за неделю произошло 46 пожаров. Фото - ГУ МЧС по Тюменской области.

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За минувшую неделю в Тюменской области произошло 46 пожаров (на позапрошлой неделе – 66), из них 21 в жилом секторе. Один человек получил травмы.

Кроме того, за неделю сотрудники МЧС 46 раз привлекались к ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий. Пожарно-спасательными подразделениями оказывалась помощь по деблокировке пострадавших, отключение аккумуляторной батареи, смыв ГСМ с проезжей части.

В пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области напомнили, что с приходом холодов и началом отопительного сезона повышается риск возникновения пожара по причине нарушения правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации отопительных систем, печей и установок.

В ведомстве попросили не допускать эксплуатацию неисправных и частично поврежденных печей и отопительных электроприборов, отопления с использованием не рассчитанного на это топлива, а также сушки и содержания дров, угля, одежды и других горючих материалов в непосредственной близости от отопительного прибора.

ИСТОЧНИК KP.RU