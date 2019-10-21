Почти 150 тысяч рублей перевела тюменка находчивому мошеннику

СЕГОДНЯ 06:21 2019-10-21T06:21:06+03:00

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В заводоуковскую полицию позвонила 32-летняя местная жительница. Дрожащим голосом она сообщила, что попалась на уловки мошенника, а изначально хотела просто продать электроплиту.

– Надо одним из сайтов заявительница разместила объявление о продажи электроплиты. Вскоре позвонил неизвестный, представился потенциальным покупателем и предложил потерпевшей перевести ей залог за плиту. Не заметив ничего подозрительного, девушка сообщила коды, приходившие в СМС-сообщениях, а позже обнаружила списание около 142 тысяч рублей с банковской карты, привязанной к мобильному банку, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве добавили, что по факту кражи, совершенной с банковского счета, было возбуждено уголовное дело по признакам преступления. В настоящее время стражи правопорядка устанавливают личность злоумышленника.

ИСТОЧНИК KP.RU