Тюменцы могут пожаловаться на коррупцию в прокуратуру

СЕГОДНЯ 05:41 2019-10-21T05:41:06+03:00

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Тюменцы пожалуются в прокуратуру о фактах коррупции. Горячая линия для приема сообщений заработает завтра, 22 октября.

«22 октября с 10 до 13 часов в прокуратуре Тюменской области будет работать горячая линия по телефону (3452) 27-04-96 для приема сообщений о фактах коррупции. На связи будет начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Тюменской области Берсенев Александр Владимирович», – такое сообщение появилось на сайте ведомства.

В прокуратуре уточнили, что по желанию звонящего анонимность разговора гарантируется. Все поступившие сообщения будут проверены, при наличии оснований приняты необходимые меры реагирования. Там также отметили, что противодействие коррупции является одной из задач общества и государства, а также приоритетным направлением деятельности органов прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU