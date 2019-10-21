Погода на 21 октября в Тюмени: снег с самого утра

СЕГОДНЯ 05:01 2019-10-21T05:01:09+03:00

В Тюмени с утра будет мелкий снег. Фото: Вадим Бегун

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Сегодня, 21 октября, на протяжении всего дня небо в Тюмени будет покрыто облаками. Утренний мелкий снег во второй половине дня может усилиться, но вскоре он должен прекратиться.

Температура воздуха ночью составит минус 5 градусов, днем потеплеет до нуля. Максимальная температура в этот день – плюс 1 градус. Вечером столбик термометра вновь опустится до нуля. В этот день ожидается юго-западный ветер 3-5 метров в секунду.

Народный прогноз погоды: 21 октября почитается память преподобного Трифона, архимандрита Вятского, и преподобной Пелагеи. В народе этот день называли Ознобицы, и говорили: «С Трифона, Пелагеи все холоднее». Издавна день 21 октября считался в народной метеорологии днем похолодания. Погодные приметы советует серьезно отнестись к подготовке к зиме.

ИСТОЧНИК KP.RU