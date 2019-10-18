2019-10-18T18:30:50+03:00
Звезды

Областной фестиваль «Димитриевская суббота» объединит тюменских матерей, потерявших сыновей в горячих точках

Вокальный фестиваль стартует 2 ноября
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Фото: Димитревская суббота (группа VK)Фото: Димитревская суббота (группа VK)
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В Тюменской области 2 ноября стартует юбилейный вокальный фестиваль «Димитриевская суббота», который соберёт более сотни человек и десятков городов России и шести стран. Региональные этапы проходят осенью в течение полутора месяцев, а финал проводят в первую субботу после 26 октября, День поминовения воинов, погибших во все времена. В этом году дата выпадает на 2 ноября.

Молодежный конкурс-фестиваль патриотической песни «Димитриевская суббота» впервые прошёл в 1995 году. Каждый год он объединяет матерей, потерявших своих сыновей в Афганистане и Кавказских конфликтах: женщины общаются, поминают родных и поют песни о войне. В жюри – лауреат множества вокальных конкурсов, джазовая певица Ольга Головина, доцент факультета музыкального искусства эстрады Санкт-Петербургского института культуры Яна Радион, солист группы «Положительный заряд», подполковник МВД в отстваке Роман Юрченко.

Участникам предстоит посоревноваться в семи номинациях:

- исполнители 14-17 лет;

- исполнители 18-30 лет;

- вокально-инструментальные ансамбли 14-17 лет;

- вокально-инструментальные ансамбли 18-30 лет;

- авторы-исполнители;

- вокальные группы 14-17 лет;

- вокальные группы 18-30 лет.

Как отметила организатор фестиваля из тюменской военно-патриотической организации «Аванпост», это событие напоминает матерям, что их жертву и жертву их детей никто не забыл.

- Мы помним и скорбим вместе с ними. Но также радуемся тому, что сейчас все живы. И над нами сохранен мир и покой, - отметила она.

Из Тюменской области через Афганистан и Кавказ прошли более 15 тысяч солдат. Не вернулись – 500, и все они - герои для своих родных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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