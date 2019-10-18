2019-10-18T15:34:56+03:00
Общество

Более пяти миллионов рублей выплатила тюменская компания своим 130 работникам

Дело не двигалось с мертвой точки, пока в него не вмешались прокуроры
Вадим Бегун
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Тюменская компания задолжала сотрудникам более 5 миллионов рублей.Тюменская компания задолжала сотрудникам более 5 миллионов рублей.Фото: Ольга Крыльцова
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В Тюмени благодаря прокуратуре выплачена задолженность по оплате труда в сумме более пяти миллионов рублей. АО «Мехстрой» допустил такую серьезную просрочку.

– В акционерном обществе имелась задолженность по оплате труда за август этого года перед 130 сотрудниками. В целях защиты трудовых прав в отношении предприятия было возбуждено административное. Кроме того, в адрес руководителя фирмы внесено представление об устранении нарушений закона, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В ведомстве подчеркнули, что благодаря принятым мерам задолженность по оплате труда была полностью погашена.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что прокурор города Эдуард Гиматов, глава областного центра Руслан Кухарук и зампред городского объединения профсоюзов Анастасия Кузнецова провели совместный прием граждан. Самой частой жалобой местных жителей как раз была на невыплату заработной платы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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