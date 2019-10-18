Тюменский микрорайон «Европейский» залило кипятком из-за коммунальной аварии
В Тюмени сегодня, 18 октября, в микрорайоне «Европейский» произошел порыв тепломагистрали. Из-за него местные жители попросту не могли пройти по дороге, а жильцы нескольких домов по улице Эрвье остались без горячего водоснабжения и отопления.
– Аварийную бригаду отправили на место чрезвычайного происшествия еще около полудня. Сотрудники ограничили движение из-за разлива кипятка и провалившегося асфальта. В настоящее время ведутся работы по устранению произошедшего, – рассказали в пресс-службе Урало-Сибирской теплоснабжающей компании.
Там также добавили, что работы на поврежденном участке планируется закончится лишь завтра, 19 октября, примерно к 11.30.
Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что в областном центре возбуждено дело в отношении компании, которая повредила трассу горячего водоснабжения. Коммунальное ЧП, в результате которого без воды остались жители четырех домов на улице Демьяна Бедного, произошло двумя неделями ранее.
ИСТОЧНИК KP.RU