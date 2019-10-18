2019-10-18T15:04:19+03:00
Происшествия

Тюменский микрорайон «Европейский» залило кипятком из-за коммунальной аварии

Последствия ЧП будут устранять еще завтра
Вадим Бегун
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Тюменский микрорайон затопило кипятком. Фото - скриншот из видео.Тюменский микрорайон затопило кипятком. Фото - скриншот из видео.
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В Тюмени сегодня, 18 октября, в микрорайоне «Европейский» произошел порыв тепломагистрали. Из-за него местные жители попросту не могли пройти по дороге, а жильцы нескольких домов по улице Эрвье остались без горячего водоснабжения и отопления.

– Аварийную бригаду отправили на место чрезвычайного происшествия еще около полудня. Сотрудники ограничили движение из-за разлива кипятка и провалившегося асфальта. В настоящее время ведутся работы по устранению произошедшего, – рассказали в пресс-службе Урало-Сибирской теплоснабжающей компании.

Там также добавили, что работы на поврежденном участке планируется закончится лишь завтра, 19 октября, примерно к 11.30.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что в областном центре возбуждено дело в отношении компании, которая повредила трассу горячего водоснабжения. Коммунальное ЧП, в результате которого без воды остались жители четырех домов на улице Демьяна Бедного, произошло двумя неделями ранее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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