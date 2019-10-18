Вредно для жизни: в «Тюмень Сити молл» прикрыли кафе из-за грубых нарушений
В Тюмени на тридцать суток приостановлена деятельность кафе «Superdoner Street Food», расположенного на втором этаже ТРЦ «Сити Молл». Местный житель пожаловался на антисанитарию, а специалист Центра гигиены и эпидемиологии обнаружил на предприятии множество недостатков.
– Мытье кухонной посуды, обработка сырья, мытье рук персонала осуществляется в односекционной моечной ванне, в одном производственном цехе обрабатывали сырые овощи, мариновали мясо птицы и готовили картофель фри, чечевичный суп, соусы и морсы. К тому же, в холодильнике, который стоит в проходе, совместно хранили необработанные куриные яйца и сыр с подсолнечным маслом, – рассказали в пресс-службе Ленинского районного суда Тюмени.
В ведомстве также отметили, что на предприятии не осуществляется контроль качества полуфабрикатов, готовых блюд и кулинарных изделий, отсутствует бракеражный журнал. Все эти нарушения, по мнению пресс-службы, свидетельствуют о грубых нарушениях санитарных правил и способны причинить вред жизни и здоровью. ИП Устинов А.В. не отрицал факт нарушений и в настоящее время их устраняет.
ИСТОЧНИК KP.RU