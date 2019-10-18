В Тюмени изменится схема движения маршрута № 54

СЕГОДНЯ 16:05 2019-10-18T16:05:49+03:00

Горожане будут ездить на нем немного дальше

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В Тюмени с 28 октября изменится схема движения муниципального маршрута регулярных перевозок №54, который идет от ЖК «Звездный городок» до ГАУ. Его продлят до конечного остановочного пункта «Государственный аграрный университет».

По информации МКУ «Тюменьгортранс», из схемы движения 54-го маршрута исключат промежуточные остановки «Больничный комплекс» (в сторону улицы Аккумуляторной) и «Рощинское кольцо». Появятся же остановочные пункты «Государственный аграрный университет», «улица Институтская» (в прямом и обратном направлении), «улица Гостевая», «озеро Цимлянское», «Экопарк «Затюменский», «Медицинский город» (по направлению движения в сторону улицы Аккумуляторной), «улица Целиноградская», «завод Нефтемаш» (в сторону Ямской).

Пассажиры общественного транспорта могут узнать расписание на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении «Тюмень. Транспорт» и по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы МКУ «Тюменьгортранс» 8-800-250-0722.

ИСТОЧНИК KP.RU