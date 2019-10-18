В детском лечебном центре «Верхний бор» открыли класс конструирования

СЕГОДНЯ 14:09 2019-10-18T14:09:23+03:00

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17 октября в Детском лечебно-реабилитационном центре «Верхний Бор» состоялось открытие класса «Конструирования и программирования роботов». Старт нового образовательного проекта «Путешествие в мир роботов» дан благодаря поддержке со стороны благотворительного интеллектуального клуба для предпринимателей – #MassOnClub.

– На данный момент за счет собственных средств центр организовал учебный класс, а на средства игроков с помощью Тюменского регионального отделения Российского детского фонда, закуплены моноблок и первые 8 конструкторских наборов, – рассказала Полина Гаранина, директор коммуникационного агентства «Пионер» и основатель интеллектуального бизнес-клуба #MassOnClub.

С помощью переданных материалов дети смогут построить множество моделей: от путеизмерительного вагона и прядильной машины до конструирования сложных функциональных моделей.

– На протяжении многих лет мы участвуем в усовершенствовании досуговой развивающей среды учреждения. Раньше это были велосипеды, мячи, другие предметы для активного отдыха, оборудование для компьютерного класса. Сейчас решили шагнуть дальше и развить робототехнику в центре. Дети смогут не только увлекательно провести свободное время, но и будут развивать конструкторское мышление и творческие способности, – поделилась Галина Сушинских, заместитель председателя Тюменского регионального отделения Российского детского фонда.

Это был лишь первый этап оснащения класса конструирования. Сейчас в работе находится пакет документов о выделении денежных средств из депутатского фонда Елены Кашкаровой, в рамках работы с наказами избирателей. И уже до нового года в Центре появятся дополнительные наборы, что позволит сделать учебный процесс еще более познавательным и интересным: «К сожалению, многие ребятишки находятся в Центре достаточно продолжительное время, и очень важно этот период использовать с максимальной пользой не только для улучшения здоровья, но и всестороннего развития детей», – уверена Елена.