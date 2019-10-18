Тюменцы станут по-новому платить налог на имущество

СЕГОДНЯ 12:01 2019-10-18T12:01:43+03:00

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В этом году налог на имущество тюменцев впервые исчислен от кадастровой стоимости недвижимости. Граждане, у которых в собственности имеется квартира, комната, жилой дом или гараж, уплатят его по-новому.

По информации отдела работы с налогоплательщиками регионального УФНС, при расчете налога тюменецам предоставлен вычет на величину кадастровой стоимости 10 квадратных метров в отношении комнат, 20 квадратных метров – по квартирам, и 50 – по жилым домам. Это необлагаемый минимум площади объекта, налог с которого не уплачивается. Заявлять такие вычеты гражданам не надо.

Кроме того, предусмотрен переходный период, в течение которого сумма налога будет увеличиваться постепенно в течение нескольких лет. В этом году налог на имущество впервые заплатят владельцы новостроек. Уплатить его следует до 2 декабря. Сделать это можно через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», в любом отделении банка, через платежный терминал, с помощью телефона или иными способами.

ИСТОЧНИК KP.RU