2019-10-18T13:45:50+03:00
Происшествия

Тюменский айтишник разработал схему сбыта наркотиков: ему грозит 20 лет тюрьмы

Сейчас мужчина и его сообщники находятся под стражей
Вадим Бегун
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Тюменский наркобарон-айтишник может получить 20 лет тюрьмы. Фото - УМВД по Тюменской области.Тюменский наркобарон-айтишник может получить 20 лет тюрьмы. Фото - УМВД по Тюменской области.
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Тюменцу грозит до двадцати лет тюрьмы за сбыт наркотиков. Мужчина разработал многоступенчатую законспирированную схему реализации психотропных веществ, однако и она дала сбой.

– Противоправную деятельность фигурант начал в прошлом году. В разработке схемы ему помогли технические навыки и широкие познания в IT-сфере. Мужчина вовлек в незаконный бизнес пять человек: два однокурсника, сослуживца и троих знакомых. Подельники общались только в интернете, а продажи осуществлялись через виртуальный магазин. Клиенты узнавали о закладках в сообщениях мессенджеров, расчеты велись криптовалютой, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

По информации ведомства, организатор не только удаленно контролировал каждый шаг своих помощников, но и даже установил систему поощрений: за хорошую работу подельники получали вознаграждение, за недочеты полагались штрафы. В настоящее время молодые люди вместе со своим лидером находятся под стражей. Уголовное дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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