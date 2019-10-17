2019-10-17T15:36:59+03:00
Общество

Общественный транспорт Тюмени переходит на зимнее расписание

С ним можно ознакомиться на сайте МКУ «Тюменьгортранс»
Вадим Бегун
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Тюменские автобусы перейдут на зимнее расписание.Тюменские автобусы перейдут на зимнее расписание.Фото: Вадим Бегун
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В Тюмени общественный транспорт переходит на зимнее расписание с 28 октября. В этот же день прекращается движение садоводческих маршрутов.

По информации МКУ «Тюменьгортранс», ежегодное закрытие садоводческих маршрутов позволяет усилить работу автобусов на городских маршрутах. Таким образом, порядка шестидесяти единиц дополнительной техники выйдет на маршруты № 1, 2, 11, 14, 15, 17, 20, 23, 25, 27, 30, 47, 49, 55, 60, 70, 85 и 96.

При этом автобусы, следующие по маршрутам № 32, 36, 100, 120, 129, 135, 145, 147, 151, 155 и 156, продолжат курсировать ежедневно на протяжении всей зимы. Маршрут № 97 будет работать только по воскресениям.

Актуальное расписание маршрутов Тюмени можно уточнить по телефону информационно-справочной службы 8-800-250-07-22 или на сайте МКУ «Тюменьгортранс». В ближайшее время обновленные таблички с зимним расписанием появятся и на остановочных пунктах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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