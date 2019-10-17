Надземный переход в Тюменской слободе построят до конца года

СЕГОДНЯ 11:27 2019-10-17T11:27:02+03:00

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Надземный переход в микрорайоне Тюменская слобода установят до конца этого года. Задержка случилась не по вине подрядчика.

– Контракт на строительство надземного пешеходного перехода через объездную дорогу в районе этого микрорайона заключен до конца этого года. Учитывая предыдущий опыт возведения подобных объектов, подрядчик планировал завершить строительно-монтажные работы раньше срока – к октябрю. Однако в процессе строительства случились задержки работ не по вине организации, – рассказала корреспонденту «Комсомольской правды – Тюмень» пресс-секретарь Главного управления строительства Тюменской области Мария Хожаева.

Она пояснила, что подрядчик сначала около месяца ожидал переключения линии подачи электропитания, затем при возведении правой входной группы был обнаружен несогласованный газопровод. Его отключение и перенос занял у собственника около трех месяцев. В ведомстве сообщили, что в настоящее время работы по строительству надземного пешеходного перехода продолжаются.

ИСТОЧНИК KP.RU