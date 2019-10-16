2019-10-16T16:09:07+03:00
Экономика

Тюменская область поделилась опытом субсидирования МСП на стратегической сессии

Практика для онлайн-платформы «Смартека» будет доработана
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Тюменская область поделилась опытом субсидирования МСП на стратегической сессииТюменская область поделилась опытом субсидирования МСП на стратегической сессии
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Тюменская область поделилась опытом субсидирования малого и среднего предпринимательства на примере пилотных проектов на стратегической сессии «Лаборатория умных решений - Смартека». Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, региональное правительство внедрило программу повышения эффективности предприятий МСП на рынке за счёт автоматизации процессов. Эти меры позволили сократить издержки и увеличить рост выручки предприятий.

По словам заместителя директора департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Антона Машукова, в рамках проектов региональное правительство решило проводить аудит, используя ресурсы и услуги сторонних компаний.

- Внешние аудиторы определяют, что можно улучшить и автоматизировать на предприятии. После первого этапа аудита предприятию выплачивают субсидии в размере 1, 5 млн рублей (что составляет не менее 70% от стоимости всего проекта), и внешний аудитор продолжает контролировать весь дальнейший процесс, - сообщил он во время стратегической сессии.

Кроме того, представители Тюменской области поведали о поддержке бизнеса в форме субсидирования части затрат, которые связаны с уплатой первого взноса при заключении договора лизинга оборудования. Размер субсидий по возмещению затрат на оплату первого взноса не превышает 50% первоначальной стоимости предмета лизинга по договору.

Как отметил директор центра лучших практик Агентства стратегических инициатив (АСИ) Александр Чикулаев, практики, представленные в Тюмени, еще будут дорабатываться совместно с их лидерами. Каждая из них получит экспертную оценку прежде, чем будет принято решение о включении той или иной практики в онлайн-платформу «Смартека».

ИСТОЧНИК KP.RU

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