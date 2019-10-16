Доверчивая тоболячка лишилась накоплений после звонка мошенника

СЕГОДНЯ 15:11 2019-10-16T15:11:12+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тобольске неизвестный похитил с банковских карт женщины более 55 тысяч рублей. 31-летняя местная жительница обратилась за помощью к полицейским.

– Заявительнице позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Мужчина пояснил, что он осуществляет проверку банковских счетов, чтобы предотвратить несанкционированные снятия денежных средств мошенниками. Не заметив подвоха, тоболячка сообщила коды, приходящие в СМС-сообщениях, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве сообщили, что позже женщина обнаружила списание более 55 тысяч рублей с двух банковских счетов. Только после этого она поняла, что ей звонил мошенник, и обратилась в полицию. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Полицейские занимаются поиском фигуранта и рекомендуют гражданам быть внимательными и предусмотрительными.

Подобные предостережения местные жители игнорируют. Так, доверчивая пенсионерка из Тюмени лишилась суммы в 140 тысяч рублей. У нее в квартире также раздался звонок от неизвестного.

ИСТОЧНИК KP.RU