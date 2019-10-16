2019-10-16T14:18:10+03:00
Экономика

Александр Моор: Тюменской области есть чему поучиться у коллег из Татарстана

Глава региона рассказал, что они готовы оказать консультационную поддержку
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Александр Моор: Тюменской области есть чему поучиться у коллег из ТатарстанаАлександр Моор: Тюменской области есть чему поучиться у коллег из ТатарстанаФото: Пресс-служба губернатора Тюменской области
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В Тюменской области есть свой позитивный опыт развития индустриальных парков, но в Татарстане сделаны более масштабные вещи, на которые выделялось федеральное софинансирование. Об этом сообщил губернатор Тюменской области во время рабочей поездки в Республику Татарстан. По словам главы региона, нам есть чему поучиться у коллег, которые готовы оказать консультационную поддержку в этих вопросах.

- Мы понимаем, что, создавая такие парки находимся на правильном пути. После посещения этих площадок у нас есть повод переосмыслить сделанное и двигаться в этом направлении более интенсивно с учётом специфики нашего региона, - отметил Александр Моор.

Губернатор подчеркнул, что Тюменской области интересен опыт коллег из Татарстана, которые раньше начали заниматься развитием индустриальных парков. У них есть определённые наработки, которыми партнёры готовы поделиться.

Напомним, как ранее писала «Комсомольская правда – Тюмень», первым пунктом посещения стал Камский индустриальный парк «Мастер» в Набережных Челнах, который ориентирован на машиностроительную отрасль. Ещё одним пунктом стало посещение Особой экономической зоны промышленного-производственного типа «Алабуга», созданной тринадцать лет назад. Сегодня она предоставляет инвесторам подготовленную промышленную, инженерную, транспортную и таможенную инфраструктуру, ряд налоговых и таможенных льгот.

Кроме того, тюменская делегация посетила крупнейший в Республике многофункциональный технологический комплекс в области сельского хозяйства, агропромышленный парк «Казань». Здесь создана система торговли продуктами сельхозпроизводства в формате «от фермера – к потребителю». Сельхозпроизводители на одной площадке может хранить, перерабатывать, производить, фасовать и реализовывать свою продукцию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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