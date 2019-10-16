2019-10-16T13:51:45+03:00
Происшествия

Два тоболяка погибли в пожарах в этом году

Было спокойно: спасатели подвели итоги своей работы
Вадим Бегун
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Два тоболяка погибли в пожарах в этом году. Фото - ГУ МЧС по Тюменской области.Два тоболяка погибли в пожарах в этом году. Фото - ГУ МЧС по Тюменской области.
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В Тобольске с начала года произошло 232 пожара. К сожалению, не обошлось без погибших – их два. Однако статистика улучшилась: в прошлом году в пожарах погибли шесть человек.

Пострадавших в этом году стало больше – шесть (в прошлом – три). Материальный ущерб составил около 900 тысяч рублей, спасено 38 человек, эвакуировано – 279.

– В целом отчетный период прошел спокойно. Основной пик пожаров, как обычно, пришелся на май – июнь. Крупных возгораний не зафиксировано. Паводок был контролируемым, – рассказал врио начальника ОФПС по Тюменской области Иван Чарков.

Он также сообщил, что к административной ответственности привлечено 12 человек за сжигание сухой травы в период особого противопожарного режима. В этом году он длился с 26 апреля по 30 августа. Сейчас сотрудники отдела надзорной деятельности проводят профилактическую работу в рамках операции «Отопительный сезон». Спасатели обращают внимание тоболяков на обогревательные приборы, которые используются в домах. Пока грубых нарушений выявлено не было.

ИСТОЧНИК KP.RU

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