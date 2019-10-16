Губернатор Александр Моор осмотрел в Татарстане индустриальные парки

СЕГОДНЯ 11:58 2019-10-16T11:58:55+03:00

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Делегация Тюменской области во главе с губернатором региона Александром Моором посетили индустриальные парки Республики Татарстан. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, первым пунктом посещения стал Камский индустриальный парк «Мастер» в Набережных Челнах, который ориентирован на машиностроительную отрасль. Здесь объединены производственные и офисные площадки с современной инфраструктурой, действуют более 200 предприятий.

Ещё одним пунктом стало посещение Особой экономической зоны промышленного-производственного типа «Алабуга», созданной тринадцать лет назад. Сегодня она предоставляет инвесторам подготовленную промышленную, инженерную, транспортную и таможенную инфраструктуру, ряд налоговых и таможенных льгот. В числе приоритетных направлений: приборо- и автомобилестроение, нефтехимия, композитные и строительные материалы, товары массового потребления.

Как отметил губернатор Александр Моор, Тюменской области интересен успешный опыт развития больших промышленных зон. По его словам, результаты, которые сегодня увидела тюменская делегация – впечатляющие.

- Особая экономическая зона «Алабуга» – на большой территории, в чистом поле, созданы комфортные условия для инвесторов. Камский индустриальный парк «Мастер» – пример грамотного подхода к использованию старых производственных площадей. Эти проекты доказали свою экономическую эффективность и такой передовой опыт необходимо использовать, - отметил глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU