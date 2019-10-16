Социальных предпринимателей Тюмени приглашают на тренинг по новым технологиям

СЕГОДНЯ 11:40 2019-10-16T11:40:04+03:00

В Тюмени состоится тренинг по новым технологиям для бизнесменов. Фото - Инвестиционное агентство Тюменской области. Фото: Вадим Бегун

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В Тюмени 19 и 20 октября в «Точке кипения» (Тюменский Технопарк, улица Республики, 142) состоится тренинг под названием «IT-инструменты устойчивого развития проекта социального предпринимательства». Он предназначен для бизнесменов и руководителей социально ориентированных некоммерческих организаций.

По информации Инвестиционного агентства Тюменской области, в рамках тренинга на практике будут даны технологические аспекты развития и продвижения своего проекта с помощью внедрения информационных технологий. Тренером выступит директор Центра развития социального предпринимательства РГСУ, эксперт Минэкономразвития Российской Федерации, сертифицированный проектный менеджер Денис Богатов.

В ведомстве отметили, что в связи с ограничениями площадки по числу посетителей участие в мероприятии возможно лишь по предварительной регистрации, также можно написать на knyazeva@iato.ru. Все подробности можно узнать по телефону: 8-919-959-20-07.

ИСТОЧНИК KP.RU