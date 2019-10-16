2019-10-16T13:02:43+03:00
Здоровье

Врачи тюменской больницы спасли пациента с опасной для жизни патологией

Мужчину доставили в медучреждение с болью в животе
Вадим Бегун
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Врачи Областной клинической больницы №2 города Тюмени спасли 58-летнего мужчину с острым тромбозом крупной печеночной вены. В приемное отделение его доставили с сильной болью в животе, а в итоге была выявлена опасная для жизни патология.

– Кровяной сгусток полностью перекрыл просвет крупного сосуда, который «собирает» кровь из желудка, селезенки и кишечника и транспортирует ее в печень, где она очищается. Из-за нарушенного кровоснабжения у пациента развилась гангрена тонкого кишечника. После выполнения экстренной операции врачи и медсестры неделю боролись за жизнь пациента, – рассказала пресс-секретарь ОКБ №2 Анастасия Дембицкая.

Вскоре состояние мужчины стабилизировалось, и больного перевели на долечивание в профильное отделение стационара, а затем и вовсе выписали. Через несколько дней после выписки счастливый пациент снова вернулся в отделение реанимации, но уже лишь для того, чтобы выразить признательность медикам за свое спасение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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