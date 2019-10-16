Фирму, которая повредила водопровод на улице Демьяна Бедного в Тюмени, накажут

СЕГОДНЯ 09:03 2019-10-16T09:03:03+03:00

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В Тюмени возбуждено дело в отношении компании, которая повредила трассу горячего водоснабжения. Коммунальное ЧП, в результате которого без воды остались жители четырех домов на улице Демьяна Бедного, произошло 3 октября.

Прокуратура Калининского округа города Тюмени провела проверку по факту повреждения трубы. Несмотря на то, что организация – виновник происшествия на следующий день своими силами устранила повреждение, от ответственности ее руководству уйти не удастся.

– В отношении ООО «ПЕРЕСТРОЙ-КА» за повреждение объектов и систем водоснабжения возбуждено административное дело. Кроме того, директору предприятия внесено представление о наказании виновных лиц и принятии мер по недопущению подобного впредь, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Ранее в пресс-службе УСТЭК корреспонденту "Комсомольской правды - Тюмень" сообщали, что бригада рабочих, производивших благоустройство территории в районе улицы Демьяна Бедного, 83, в процессе использования спецтехники повредила трубопровод горячего водоснабжения и циркуляционную линию. После того, как специалисты узнали о коммунальном ЧП, тут же отключили участок и выставили ограждения.

ИСТОЧНИК KP.RU